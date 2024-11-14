Зеленский анонсировал подготовку нового плана для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении представить новый план для страны, который будет включать 10 пунктов. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. Зеленский отметил, что представление этого плана ожидается на следующей неделе.
Среди ключевых положений документа, по словам главы государства, будут вопросы безопасности, энергетики и вооружений. Зеленский подчеркнул, что часть, касающаяся оружия, затронет не только его производство на территории Украины, но и сотрудничество с партнерами.
28 октября Зеленский отмечал возможные риски прекращения поддержки Украины со стороны США в случае победы на выборах Дональда Трампа. Тогда президент сообщил европейским СМИ, что в Киеве уже готов собственный план на этот случай.
За несколько дней до этого Зеленский поручил Совету национальной безопасности разработать внутренний план, включающий меры по укреплению фронта, военно-промышленного комплекса, экономики и финансов, передает «Радиоточка НСН».
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