Зеленский анонсировал подготовку нового плана для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении представить новый план для страны, который будет включать 10 пунктов. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. Зеленский отметил, что представление этого плана ожидается на следующей неделе.

Среди ключевых положений документа, по словам главы государства, будут вопросы безопасности, энергетики и вооружений. Зеленский подчеркнул, что часть, касающаяся оружия, затронет не только его производство на территории Украины, но и сотрудничество с партнерами.