Зеленский: Прекращение огня на Украине возможно в ближайшие недели
Полное прекращение огня в ближайшие недели или месяцы по-прежнему возможно. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
На встрече с представителями территориальных общин Черниговской области он отметил, что произойти это может по-разному, не исключено, что всё случится в один момент.
«Особенно с этой частью завершения конфликта - горячая фаза, полное прекращения огня», - подчеркнул украинский лидер.
Ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн заявил, что «совсем недалёк тот день», когда будет освобождена вся территория региона, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru