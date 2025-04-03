Зеленский: Прекращение огня на Украине возможно в ближайшие недели

На встрече с представителями территориальных общин Черниговской области он отметил, что произойти это может по-разному, не исключено, что всё случится в один момент.

«Особенно с этой частью завершения конфликта - горячая фаза, полное прекращения огня», - подчеркнул украинский лидер.

Ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн заявил, что «совсем недалёк тот день», когда будет освобождена вся территория региона, сообщает «Свободная пресса».