Зеленский: Не знаю, чего хочет Путин, предлагаю встретиться
Президент Украины Владимир Зеленский на полях Мюнхенской конференции по безопасности предложил российскому коллеге Владимиру Путину провести встречу.
«Я не знаю, что хочет президент Российской Федерации, поэтому предлагаю встретиться», - заявил украинский лидер журналистам.
Ранее директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Россия слишком мягка со своими соперниками: нас пинают со всех сторон, а мы собираемся на переговоры – надо вести себя более жестко по отношению к Украине.
«Для чего Путину встречаться с Зеленским? Хватит нам встреч в нормандском формате и Минских соглашений. Необходимо признание независимости ДНР и ЛНР, оказание им военно-технической помощи; ведение санкций против Украины, которые мы ввели, но не выполняем с 2018 года; и блокировка всех транспортных систем: сухопутных, морских и воздушных. С нами вон как поступают: нас пинают со всех сторон, а мы еще с кем-то переговариваться собираемся», - заключил Багдасаров.
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