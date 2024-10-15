Зеленский представит «план победы» на заседании Евросовета 17 октября
15 октября 202422:15
Украинский лидер Владимир Зеленский представит предложенный Киевом «план победы» на заседании Европейского совета 17 октября. Об этом заявил президент Евросовета Шарль Мишель в соцсети X.
По словам Мишеля, он личного пригласил президента Украины на саммит 17 октября для презентации «плана победы».
Ранее советник руководителя офиса президента Украины Сергей Лещенко заявил, что Зеленский представит «план победы» на внеочередном пленарном заседании Верховной рады Украины 16 октября.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru