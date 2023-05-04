Зеленский предложил создать международный трибунал против России

Обращаясь к присутствующим он призвал к созданию специального международного трибунала против России.

«За агрессию должна быть ответственность, и этого можно добиться только с помощью международного трибунала», - указал украинский лидер.

Он также поблагодарил Нидерланды за переданное Украине оружие, а МУС - за работу «во имя справедливости».

Ранее украинский оппозиционер Виктор Медведчук заявил, что трибунал по аналогии с Нюрнбергским процессом над режимом президента Зеленского позволит избежать ядерной войны, сообщает RT.

