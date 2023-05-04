Зеленский предложил создать международный трибунал против России
Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Международном уголовном суде (МУС) в Гааге, сообщает ТАСС.
Обращаясь к присутствующим он призвал к созданию специального международного трибунала против России.
«За агрессию должна быть ответственность, и этого можно добиться только с помощью международного трибунала», - указал украинский лидер.
Он также поблагодарил Нидерланды за переданное Украине оружие, а МУС - за работу «во имя справедливости».
Ранее украинский оппозиционер Виктор Медведчук заявил, что трибунал по аналогии с Нюрнбергским процессом над режимом президента Зеленского позволит избежать ядерной войны, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru