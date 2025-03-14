Глава МИД Эстонии призвал лишить Венгрию права голоса в ЕС

Как сообщает государственная телерадиокомпания ERR, он уточнил, что речь идёт о министре спорта РФ Михаиле Дегтярёве, бизнесмене Вячеславе Канторе и сестре Алишера Усманова Гульбахор Исмаиловой.

Цахкна подчеркнул, что требуется принять меры против Будапешта.

«Венгрия систематически действует против общих интересов безопасности Европы, поэтому мы должны срочно... приостановить право голоса Венгрии», - заключил министр.

Ранее глава Евродипломатии Кая Каллас заявила, что бороться с блокировками решений ЕС со стороны Венгрии должна помочь «новая инициатива по созданию коалиции большинства», чтобы одна страна не могла накладывать вето на решение остальных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».