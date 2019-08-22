Зеленский позвонил Джонсону, испугавшись присоединения России к G7

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил британскому премьер-министру Борису Джонсону, чтобы обсудить по телефону вопрос возвращения России к «Большой семёрке». Они согласились, что это невозможно, пока Москва «нарушает нормы международного права», а также «подрывает европейскую и мировую безопасность», заявила пресс-служба украинского лидера.

Зеленкий и Джонсон обвинили Росси в «агрессии, оккупации Крыма и невыполнении минских договорённостей», отмечает RT. Джонсон заверил Зеленского, что выразит такую точку зрения на саммите G7, который откроется 24 августа во Франции.

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20 августа президент США Дональд Трамп высказался за возвращение России к формату G8. После этого его французский коллега Эммануэль Макрон назвал эту перспективу уместной, однако также оговорил её условием выполнения минских соглашений.

В свою очередь, официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала Киев набраться воли и смелости, чтобы выполнить Минские договоренности. Как сообщают «Известия», об этом она заявила на Северо-Кавказском молодежном форуме «Машук».

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ФОТО: РИА Новости//Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийБорис ДжонсонМинские Соглашения

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