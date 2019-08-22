Зеленский позвонил Джонсону, испугавшись присоединения России к G7
Президент Украины Владимир Зеленский позвонил британскому премьер-министру Борису Джонсону, чтобы обсудить по телефону вопрос возвращения России к «Большой семёрке». Они согласились, что это невозможно, пока Москва «нарушает нормы международного права», а также «подрывает европейскую и мировую безопасность», заявила пресс-служба украинского лидера.
Зеленкий и Джонсон обвинили Росси в «агрессии, оккупации Крыма и невыполнении минских договорённостей», отмечает RT. Джонсон заверил Зеленского, что выразит такую точку зрения на саммите G7, который откроется 24 августа во Франции.
«Меркель пока не понимает, что Путин победил». В Германии рассказали о причинах возвращения России в G8
20 августа президент США Дональд Трамп высказался за возвращение России к формату G8. После этого его французский коллега Эммануэль Макрон назвал эту перспективу уместной, однако также оговорил её условием выполнения минских соглашений.
В свою очередь, официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала Киев набраться воли и смелости, чтобы выполнить Минские договоренности. Как сообщают «Известия», об этом она заявила на Северо-Кавказском молодежном форуме «Машук».
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Зеленский позвонил Джонсону, испугавшись присоединения России к G7
- На Московском урбанистическом форуме обсудили развитие городской среды
- В Минпросвещения испугались уроков с компьютерными играми
- Последняя капля. Тотальная проверка автобусов началась после ДТП в Подмосковье
- Источник: ЕС не хочет безусловного возвращения России в G8