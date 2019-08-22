Зеленский позвонил Джонсону, испугавшись присоединения России к G7

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил британскому премьер-министру Борису Джонсону, чтобы обсудить по телефону вопрос возвращения России к «Большой семёрке». Они согласились, что это невозможно, пока Москва «нарушает нормы международного права», а также «подрывает европейскую и мировую безопасность», заявила пресс-служба украинского лидера.

Зеленкий и Джонсон обвинили Росси в «агрессии, оккупации Крыма и невыполнении минских договорённостей», отмечает RT. Джонсон заверил Зеленского, что выразит такую точку зрения на саммите G7, который откроется 24 августа во Франции.