Зеленский посетовал на нежелание ФРГ пригласить Украину в НАТО

Зеленский добавил, что обсуждал этот вопрос с немецким канцлером Олафом Шольцем и что для него очень важна позиция Германии.

Вместе с тем по вопросу членства в НАТО, по мнению президента Украины, как никогда близки позиции Киева и США.

Кроме того, указал Зеленский, Берлин по-прежнему не согласен передать дальнобойное оружие Киеву.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что НАТО воюет с Россией, но руками украинских солдат.

