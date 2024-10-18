Зеленский посетовал на нежелание ФРГ пригласить Украину в НАТО
Украинский лидер Владимир Зеленский отметил, что ФРГ протестует против приглашения Украины в Североатлантический альянс. Об этом он заявил в ходе украинского телемарафона.
Зеленский добавил, что обсуждал этот вопрос с немецким канцлером Олафом Шольцем и что для него очень важна позиция Германии.
Вместе с тем по вопросу членства в НАТО, по мнению президента Украины, как никогда близки позиции Киева и США.
Кроме того, указал Зеленский, Берлин по-прежнему не согласен передать дальнобойное оружие Киеву.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что НАТО воюет с Россией, но руками украинских солдат.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru