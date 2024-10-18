Путин заявил, что НАТО воюет с Россией руками украинских солдат
18 октября 202417:39
НАТО воюет с Россией, но руками украинских солдат. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На встрече с представителями СМИ стран БРИКС он отметил, что Киев «не жалеет своих солдат в интересах третьих государств»
«А когда натовцам надоест с нами воевать – это у них тоже спросите. Мы готовы к продолжению этой борьбы», - заключил глава российского государства.
Ранее Путин заявил, что определять сроки завершения конфликта на Украине контрпродуктивно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru