Зеленский посетил Международный уголовный суд в Гааге
Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге в ходе рабочего визита в Нидерланды. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на Нидерландскую телерадиовещательную корпорацию (NOS).
Кроме того, издание Obozrevatel сообщило, что Зеленский выступил в МУС с речью.
В рамках визита у Зеленского запланированы встречи с руководством МУС и с нидерландскими властями, а также аудиенция у короля Виллема-Александра и визит на базу военно-воздушных сил Нидерландов.
Ранее лидер правой нидерландской партии «Фермерско-гражданское движение» Каролин ван дер Плас отказалась принимать участие во встрече с Зеленским. Она заявила, что считает неуместным его визит в страну. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru