Зеленский посетил Международный уголовный суд в Гааге

Кроме того, издание Obozrevatel сообщило, что Зеленский выступил в МУС с речью.

В рамках визита у Зеленского запланированы встречи с руководством МУС и с нидерландскими властями, а также аудиенция у короля Виллема-Александра и визит на базу военно-воздушных сил Нидерландов.

Ранее лидер правой нидерландской партии «Фермерско-гражданское движение» Каролин ван дер Плас отказалась принимать участие во встрече с Зеленским. Она заявила, что считает неуместным его визит в страну. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

