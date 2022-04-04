Зеленский посетил Бучу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мирное соглашение между Киевом и Москвой возможно и украинская сторона намерена продолжать переговоры, сообщает ТАСС.

Зеленский позвал Меркель и Саркози в Бучу с появлением видео с живыми «трупами»

В ходе посещения города Буча украинский лидер заявил, что будут продолжены «дипломатические и военные усилия».

«Украина должна обрести мир. Мы в Европе 21-го века. Мы продолжим дипломатические и военные усилия», - подчеркнул он.

Ранее Зеленский заявил, что хотел бы видеть Китай на стороне Украины, сообщает телеканал «360».

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ФОТО: president.gov.ua
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