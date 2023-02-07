Сенатор США не исключил поставки истребителей Украине в будущем
Западные страны в будущем могут передать Киеву истребители, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление американского сенатора-демократа Криса Кунса.
По его словам, он понимает и уважает отказ главы государства Джо Байдена поставлять Украине истребители F-16 в настоящее время. При этом парламентарий считает, что речь идет только о «сиюминутных» поставках. «Как Украина может чувствовать себя уверенно, идя на переговоры с Россией, а в какой-то момент они должны будут это сделать, если нет гарантий их безопасности?», - указал Кунс.
Он уверен, что Россия будет продолжать спецоперацию до тех пор, пока Запад не даст Киеву вооружение, которое позволит ей «защититься».
Ранее ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон раскритиковал сенатора США Линдси Грэма, который потребовал передать Украине истребители F-16.
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