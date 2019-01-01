Зеленский попросил чиновников не вешать его портрет в кабинете

Он отметил, что президент не является иконой или идолом. В качестве альтернативного варианта Зеленский предложить повесить в кабинетах чиновников фотографии их детей. Он предложил перед каждым своим решением смотреть в глаза им, а не президенту на фотографии.

Ранее Владимир Зеленский заявил о досрочном роспуске Верховной рады и и обратился к парламентариям с просьбой принять ряд первоочередных решений. В частности речь шла о законе, который отменит депутатскую неприкосновенность, новом Избирательном кодексе, а также о возврате статьи о незаконном обогащении чиновников.

Своим заявлением о роспуске Верховной рады Зеленский нарушил Конституцию, и парламент имеет право не подчиниться президенту. Об этом в эфире НСН заявил глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

