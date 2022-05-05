Зеленский пообщался со Штайнмайером

Президенты Украины и ФРГ Владимир Зеленский и Франк-Вальтер Штайнмайер провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба федерального президента.

Шольц объяснил, что мешает его визиту на Украину

В сообщении говорится, что Штайнмайер выразил свою солидарность, уважение и поддержку украинскому народу и напомнил, что Германия с самого начала конфликта поддерживала Украину в финансовом, экономическом и военном отношении.

«Оба президента охарактеризовали беседу как «очень важную и очень хорошую» и договорились поддерживать тесный контакт. Недоразумения прошлого устранены», - добавили в пресс-службе.

По данным агентства DPA, Зеленский лично пригласил Штайнмайера и канцлера ФРГ Олафа Шольца в Киев.

Ранее газета Bild со ссылкой на украинские правительственные круги сообщила, что Зеленский отказался принять в Киеве Штайнмайера из-за его «тесных связей с Россией».

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ФОТО: Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото с сайта gr-sozidatel.ru.
ТЕГИ:Телефонный РазговорГерманияУкраинаФранк-вальтер ШтайнмайерВладимир Зеленский
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