Зеленский пообщался со Штайнмайером
Президенты Украины и ФРГ Владимир Зеленский и Франк-Вальтер Штайнмайер провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба федерального президента.
В сообщении говорится, что Штайнмайер выразил свою солидарность, уважение и поддержку украинскому народу и напомнил, что Германия с самого начала конфликта поддерживала Украину в финансовом, экономическом и военном отношении.
«Оба президента охарактеризовали беседу как «очень важную и очень хорошую» и договорились поддерживать тесный контакт. Недоразумения прошлого устранены», - добавили в пресс-службе.
По данным агентства DPA, Зеленский лично пригласил Штайнмайера и канцлера ФРГ Олафа Шольца в Киев.
Ранее газета Bild со ссылкой на украинские правительственные круги сообщила, что Зеленский отказался принять в Киеве Штайнмайера из-за его «тесных связей с Россией».
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