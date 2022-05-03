Шольц объяснил, что мешает его визиту на Украину

Отказ Киева принимать президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера мешает посетить Украину канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. Об этом сам глава правительства заявил в интервью ZDF.

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Отвечая на вопрос о возможном визите на Украину, Шольц подчеркнул, что отказ киевских властей принять Штайнмайера — «довольно заметное событие», которое «мешает» его поездке, пишет Газета.ру.

«Не должно быть так, что стране, которая оказывает столько военной и экономической помощи, которая нужна для гарантий безопасности, столь важных в будущем, говорят: президенту нельзя приезжать», — считает Шольц.

В апреле украинский президент Владимир Зеленский отказался встречаться с Штайнмайером в Киеве из-за его «тесных связей» с Россией, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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