Шольц объяснил, что мешает его визиту на Украину

Отвечая на вопрос о возможном визите на Украину, Шольц подчеркнул, что отказ киевских властей принять Штайнмайера — «довольно заметное событие», которое «мешает» его поездке, пишет Газета.ру.

«Не должно быть так, что стране, которая оказывает столько военной и экономической помощи, которая нужна для гарантий безопасности, столь важных в будущем, говорят: президенту нельзя приезжать», — считает Шольц.

В апреле украинский президент Владимир Зеленский отказался встречаться с Штайнмайером в Киеве из-за его «тесных связей» с Россией, напоминает Ura.ru.

