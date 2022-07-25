Зеленский подтвердил экспорт зерна при поддержке Турции

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил договоренность о начале экспорта зерна через Черное море при поддержке Турции. Об этом сообщает ТАСС.

На Украине начали формировать зерновые караваны в трех портах

По словам Зеленского, гарантии безопасности поставок находятся в зоне ответственности Турции и ООН.

Ранее сообщалось, что договоренность о создании координационного центра в Стамбуле по экспорту зерна достигнута в ходе встречи представителей РФ, Украины, Турции и ООН.

Переговоры ООН, России, Украины и Турции по созданию Черноморского коридора для возобновления экспорта украинского продовольствия начались после того, как поставки были нарушены российско-украинским конфликтом.


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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:ТурцияУкраина
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