Зеленский подтвердил, что Украине дали разрешение на дальнобойные удары по РФ

На совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен он указал, что теперь к соответствующим решениям следует «добавить количество возможностей», которые позволят «уменьшить военный потенциал РФ».

«У Украины есть дальнобойные дроны собственного производства, у нас есть длинный «Нептун» и не один. И теперь у нас есть ATACMS, и мы всё это будем использовать», - заключил Зеленский.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что ночью 19 ноября Украина попыталась атаковать военный объект в Брянской области ракетами ATACMS, сообщает RT.

