Зеленский подтвердил, что Украине дали разрешение на дальнобойные удары по РФ

Украина действительно получила от Запада разрешение на дальнобойные удары вглубь территории РФ. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

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На совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен он указал, что теперь к соответствующим решениям следует «добавить количество возможностей», которые позволят «уменьшить военный потенциал РФ».

«У Украины есть дальнобойные дроны собственного производства, у нас есть длинный «Нептун» и не один. И теперь у нас есть ATACMS, и мы всё это будем использовать», - заключил Зеленский.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что ночью 19 ноября Украина попыталась атаковать военный объект в Брянской области ракетами ATACMS, сообщает RT.

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ФОТО: AP / ТАСС
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