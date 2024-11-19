Генсек НАТО: Запад не должен ограничивать использование Киевом оружия

Он также заявил, что альянс сейчас наблюдает эскалацию конфликта Россией путем отправки северокорейских солдат в зону боевых действий.

Ранее The New York Times, ссылаясь на неназванных американских официальных лиц, сообщила, что президент США Джо Байден впервые одобрил использование Украиной американских дальнобойных ракет для нанесения ударов по российским объектам.

Помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс в разговоре с бразильской газетой O Globo подтвердил, что Байден разрешил наносить удары дальнобойным оружием по РФ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

