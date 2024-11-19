Генсек НАТО: Запад не должен ограничивать использование Киевом оружия

Запад не должен накладывать на Украину ограничение по использованию подставляемого ей оружия, заявил генсек НАТО Марк Рютте на брифинге.

По его словам, страны НАТО самостоятельно решают, снимать ли ограничения на использование Украиной оружия для ударов по России, или нет.

Макрон оценил решение США разрешить Киеву удары вглубь РФ

Он также заявил, что альянс сейчас наблюдает эскалацию конфликта Россией путем отправки северокорейских солдат в зону боевых действий.

Ранее The New York Times, ссылаясь на неназванных американских официальных лиц, сообщила, что президент США Джо Байден впервые одобрил использование Украиной американских дальнобойных ракет для нанесения ударов по российским объектам.

Помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс в разговоре с бразильской газетой O Globo подтвердил, что Байден разрешил наносить удары дальнобойным оружием по РФ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаНАТОСША

Горячие новости

Все новости

партнеры