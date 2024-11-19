Генсек НАТО: Запад не должен ограничивать использование Киевом оружия
Запад не должен накладывать на Украину ограничение по использованию подставляемого ей оружия, заявил генсек НАТО Марк Рютте на брифинге.
По его словам, страны НАТО самостоятельно решают, снимать ли ограничения на использование Украиной оружия для ударов по России, или нет.
Он также заявил, что альянс сейчас наблюдает эскалацию конфликта Россией путем отправки северокорейских солдат в зону боевых действий.
Ранее The New York Times, ссылаясь на неназванных американских официальных лиц, сообщила, что президент США Джо Байден впервые одобрил использование Украиной американских дальнобойных ракет для нанесения ударов по российским объектам.
Помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс в разговоре с бразильской газетой O Globo подтвердил, что Байден разрешил наносить удары дальнобойным оружием по РФ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Житель Мариуполя предстанет перед судом за шпионаж
- Лондон ввел санкции против министров образования Крыма и Запорожской области
- Набиуллина: Cнижение ключевой ставки может начаться в 2025 году
- В Москве представили логотип празднования 80-летия Победы
- Шапша: В Калужской области сбили два БПЛА
- Песков: Россия считает, что у БРИКС светлое будущее
- Минобороны РФ: Российские военные взяли под контроль Новоселидовку в ДНР
- Генсек НАТО: Запад не должен ограничивать использование Киевом оружия
- В Стамбуле двух россиян оштрафовали на $77 тысяч за ввоз пиявок
- В поселке на Кубани нашли бомбу времен ВОВ и ввели режим ЧС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru