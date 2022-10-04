Зеленский подписал указ о непризнании независимости Крыма и новых территорий РФ

В документе речь идёт об указах президента РФ Владимира Путина от 17 марта 2014 года, 21 февраля 2022 года и 29 сентября 2022 года, согласно которым Москва признала суверенитет Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

«Признать ничтожными, то есть не порождающими никаких юридических последствий, указы президента Российской Федерации... а также любые другие решения, акты и договоры, принятые, изданные и заключённые на основании и/или в связи с реализацией указанных указов президента Российской Федерации», - говорится в документе, подписанном Зеленским.

Ранее Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности переговоров с Путиным, сообщает RT.

