Политика

Зеленский подготовил конкретные предложения по Донбассу

3 июня16:23

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киев разработал конкретные предложения, а также новые решения по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом он сообщил сегодня, 3 июня, в рамках брифинга.

Вакарчук напомнил Киеву, что на Донбассе люди не другого сорта

Глава государства также сообщил, что подготовил подробные идеи для встречи контактной группы по Донбассу. Помимо этого, Зеленский также выразил надежду, что его задумки смогут быть реализованы уже в ближайшее время. Однако украинский лидер отметил, что речь в данном вопросе не идет о «торговле ни территорией, ни суверенитетом государства.

Как ранее сообщали Известия, президент Украины Владимир Зеленский назначил Леонида Кучму представителем Украины в контактной группе по урегулированию в Донбассе. Ее очередная встреча запланирована на 5 июня и пройдет в Минске, пишет RT.

Ранее мэр Харькова Геннадий Кернес призвал покаяться и начать переговоры с Россией. Готов ли украинский президент покаяться и приступить к прямому диалогу с Москвой остается под вопросом. С одной стороны, как сообщил в интервью НСН первый президент Украины Леонид Кравчук, Владимир Зеленский готов к «нормальному разговору» с Москвой, и конфликт на Донбассе возможно наконец прекратить, но при одном условии.


Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийДонбассУкраина