Зеленский подготовил конкретные предложения по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киев разработал конкретные предложения, а также новые решения по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом он сообщил сегодня, 3 июня, в рамках брифинга.
Глава государства также сообщил, что подготовил подробные идеи для встречи контактной группы по Донбассу. Помимо этого, Зеленский также выразил надежду, что его задумки смогут быть реализованы уже в ближайшее время. Однако украинский лидер отметил, что речь в данном вопросе не идет о «торговле ни территорией, ни суверенитетом государства.
Как ранее сообщали Известия, президент Украины Владимир Зеленский назначил Леонида Кучму представителем Украины в контактной группе по урегулированию в Донбассе. Ее очередная встреча запланирована на 5 июня и пройдет в Минске, пишет RT.
Ранее мэр Харькова Геннадий Кернес призвал покаяться и начать переговоры с Россией. Готов ли украинский президент покаяться и приступить к прямому диалогу с Москвой остается под вопросом. С одной стороны, как сообщил в интервью НСН первый президент Украины Леонид Кравчук, Владимир Зеленский готов к «нормальному разговору» с Москвой, и конфликт на Донбассе возможно наконец прекратить, но при одном условии.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Установлена личность подозреваемых в деле об убийстве спецназовца ГРУ
- Зеленский подготовил конкретные предложения по Донбассу
- Экс-президент Кучма заявил, что рад вернуться к урегулированию конфликта в Донбассе
- Компания Boeing нашла в своих самолетах дефектные детали
- Песков рассказал о желании видеть Калви на ПМЭФ