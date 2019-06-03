Зеленский подготовил конкретные предложения по Донбассу

Глава государства также сообщил, что подготовил подробные идеи для встречи контактной группы по Донбассу. Помимо этого, Зеленский также выразил надежду, что его задумки смогут быть реализованы уже в ближайшее время. Однако украинский лидер отметил, что речь в данном вопросе не идет о «торговле ни территорией, ни суверенитетом государства.

Как ранее сообщали Известия, президент Украины Владимир Зеленский назначил Леонида Кучму представителем Украины в контактной группе по урегулированию в Донбассе. Ее очередная встреча запланирована на 5 июня и пройдет в Минске, пишет RT.

Ранее мэр Харькова Геннадий Кернес призвал покаяться и начать переговоры с Россией. Готов ли украинский президент покаяться и приступить к прямому диалогу с Москвой остается под вопросом. С одной стороны, как сообщил в интервью НСН первый президент Украины Леонид Кравчук, Владимир Зеленский готов к «нормальному разговору» с Москвой, и конфликт на Донбассе возможно наконец прекратить, но при одном условии.



