Зеленский: По вопросу вступления Украины в Евросоюз есть конкретика
2 апреля 202203:19
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о появлении конкретики в вопросе вступления страны в Евросоюз.
Зеленский встретился в Киеве с главой Европарламента Робертой Метсолой, в ходе встречи обсуждалось в том числе вступление Украины в ЕС.
«Говорили о том, как ускорить вступление Украины в ЕС. Конкретика есть», — указал украинский президент в видеообращении.
Также Зеленский и Метсола обсуждали поставки оружия Киеву и усиление санкций в отношении России.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru