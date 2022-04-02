Зеленский: По вопросу вступления Украины в Евросоюз есть конкретика

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о появлении конкретики в вопросе вступления страны в Евросоюз.

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Зеленский встретился в Киеве с главой Европарламента Робертой Метсолой, в ходе встречи обсуждалось в том числе вступление Украины в ЕС.

«Говорили о том, как ускорить вступление Украины в ЕС. Конкретика есть», — указал украинский президент в видеообращении.

Также Зеленский и Метсола обсуждали поставки оружия Киеву и усиление санкций в отношении России.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийЕвросоюзУкраина
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