Зеленский стал шестым президентом Украины 20 мая 2019 года. Согласно конституции страны, 20 мая текущего года должен был принять присягу новый украинский лидер. Однако в стране не состоялись выборы главы государства, которые традиционно проходят в конце марта в год истечения полномочий действующего президента.

Заняв пост лидера страны, Зеленский называл главной задачей прекратить огонь в Донбассе. Также политик предлагал ряд мер для ассоциации Украины с Евросоюзом.

Ранее The Washington Post сообщила, что после истечения срока полномочий Зеленского могут обвинить в том, что он использовал конфликт с Россией для подрыва демократии. Отмечается, что политик взял под контроль украинские СМИ, отстранил своих критиков и соперников от дел и «возвысил своего друга» главу офиса президента Андрея Ермака, пишет «Свободная пресса».

