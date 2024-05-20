Зеленский перестал быть легитимным президентом Украины с 20 мая
Срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского истек 20 мая, политик перестал быть легитимным главой государства.
Зеленский стал шестым президентом Украины 20 мая 2019 года. Согласно конституции страны, 20 мая текущего года должен был принять присягу новый украинский лидер. Однако в стране не состоялись выборы главы государства, которые традиционно проходят в конце марта в год истечения полномочий действующего президента.
Заняв пост лидера страны, Зеленский называл главной задачей прекратить огонь в Донбассе. Также политик предлагал ряд мер для ассоциации Украины с Евросоюзом.
Ранее The Washington Post сообщила, что после истечения срока полномочий Зеленского могут обвинить в том, что он использовал конфликт с Россией для подрыва демократии. Отмечается, что политик взял под контроль украинские СМИ, отстранил своих критиков и соперников от дел и «возвысил своего друга» главу офиса президента Андрея Ермака, пишет «Свободная пресса».
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