На соответствующий вопрос британского телеканала Sky News он ответил, что сначала Киев должен выиграть «плечом к плечу с партнёрами со всего мира».

«А когда мы выиграем, мы проведем несколько выборов, я надеюсь, в том числе в Европейский парламент. И, без сомнений, я буду участвовать в этих выборах», - заключил политик.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что определять легитимность Владимира Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны политическая и правовая системы Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

