Порошенко отказался отвечать на вопрос о полномочиях Зеленского после 20 мая
Бывший президент Украины Петр Порошенко не стал обсуждать тему полномочиЙ действующего главы государства Владимира Зеленского после 20 мая.
На соответствующий вопрос британского телеканала Sky News он ответил, что сначала Киев должен выиграть «плечом к плечу с партнёрами со всего мира».
«А когда мы выиграем, мы проведем несколько выборов, я надеюсь, в том числе в Европейский парламент. И, без сомнений, я буду участвовать в этих выборах», - заключил политик.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что определять легитимность Владимира Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны политическая и правовая системы Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru