Зеленский перечислил свои достижения на посту президента

Украинский президент Владимир Зеленский назвал три своих главных достижения на посту главы государства.

Зеленский не исключил, что пойдёт на второй президентский срок

В эфире телеканала «1+1» он заявил, что делает всё, «чтобы нас уважали за границей, не только внутри нашей страны, чтобы считались с нашим мнением».

Второе достижение, по мнению Зеленского, заключается в развитии инфраструктуры Украины, которая «может быть европейской витриной. При этом среди преимуществ страны глава государства упомянул ее историю, природу, еду и людей.

Еще одним достижением является наличие «одной из самых мощных на сегодня армий в Европе», считает президент.

Ранее российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что у него раньше были очень хорошие отношения с украинским президентом Владимиром Зеленским.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:УкраинаВладимир Зеленский
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