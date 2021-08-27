Зеленский перечислил свои достижения на посту президента

В эфире телеканала «1+1» он заявил, что делает всё, «чтобы нас уважали за границей, не только внутри нашей страны, чтобы считались с нашим мнением».

Второе достижение, по мнению Зеленского, заключается в развитии инфраструктуры Украины, которая «может быть европейской витриной. При этом среди преимуществ страны глава государства упомянул ее историю, природу, еду и людей.

Еще одним достижением является наличие «одной из самых мощных на сегодня армий в Европе», считает президент.

Ранее российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что у него раньше были очень хорошие отношения с украинским президентом Владимиром Зеленским.

