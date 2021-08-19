Зеленский не исключил, что пойдёт на второй президентский срок

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока ещё «очень рано» говорить о его втором президентском сроке, сообщает ТАСС.

В интервью украинскому изданию «Новое время», американской газете The Washington Post, французской Liberation и германской редакционной группе Funke украинский лидер рассказал, что не исключает своего участия в президентских выборах 2024 года.

«Я не просто рассматриваю такую возможность, честно говоря, я хочу некоторые вещи закончить», - отметил Зеленский.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» раскритиковал президента страны Владимира Зеленского и заявил, что испытывает за него «испанский стыд».