Зеленский не исключил, что пойдёт на второй президентский срок
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока ещё «очень рано» говорить о его втором президентском сроке, сообщает ТАСС.
В интервью украинскому изданию «Новое время», американской газете The Washington Post, французской Liberation и германской редакционной группе Funke украинский лидер рассказал, что не исключает своего участия в президентских выборах 2024 года.
«Я не просто рассматриваю такую возможность, честно говоря, я хочу некоторые вещи закончить», - отметил Зеленский.
Ранее бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» раскритиковал президента страны Владимира Зеленского и заявил, что испытывает за него «испанский стыд».
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