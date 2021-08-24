Киркоров рассказал о подзатыльниках Зеленскому
Российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что у него раньше были очень хорошие отношения с украинским президентом Владимиром Зеленским, пишет «Комсомольская правда».
Речь идет о тех временах, когда лидер Украины был актером. По словам Киркорова, он был сильно удивлен, когда на Украине его внесли в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.
«Мы же с Зеленским прекрасно общались, дружили. Снимались вместе в фильме «Любовь в большом городе». Я ему там подзатыльники давал», - сказал певец.
Напомним, в конце июня Киркоров попал в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Позже его оттуда исключили.
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