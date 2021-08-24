Киркоров рассказал о подзатыльниках Зеленскому

Речь идет о тех временах, когда лидер Украины был актером. По словам Киркорова, он был сильно удивлен, когда на Украине его внесли в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.

«Мы же с Зеленским прекрасно общались, дружили. Снимались вместе в фильме «Любовь в большом городе». Я ему там подзатыльники давал», - сказал певец.

Напомним, в конце июня Киркоров попал в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Позже его оттуда исключили.

