Киркоров рассказал о подзатыльниках Зеленскому

Российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что у него раньше были очень хорошие отношения с украинским президентом Владимиром Зеленским, пишет «Комсомольская правда».

Украина исключила Киркорова из «черного списка»

Речь идет о тех временах, когда лидер Украины был актером. По словам Киркорова, он был сильно удивлен, когда на Украине его внесли в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.

«Мы же с Зеленским прекрасно общались, дружили. Снимались вместе в фильме «Любовь в большом городе». Я ему там подзатыльники давал», - сказал певец.

Напомним, в конце июня Киркоров попал в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Позже его оттуда исключили.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
ТЕГИ:УкраинаВладимир ЗеленскийФилипп Киркоров
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры