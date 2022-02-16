Зеленский: отвода российских войск не видно

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отвода российских войск не видно, наблюдается только небольшая ротация. Об этом сообщает ТАСС.

Захарова посоветовала Байдену уволить аналитиков, предрекающих войну РФ и Украины

Зеленский назвал обстановку на границе с РФ контролируемой. Он также призвал не делать выводов о мощной эскалации 16 февраля, но и не говорить об обратном, поскольку российские войска все еще находятся у границ.

Ранее ряд британских и американских изданий сообщали, что РФ в скором времени «нападет» на Украину. В частности, назывались такие даты как 15 и 16 февраля. Кроме того, на Украине заявляли, что российское «вторжение» может начаться 20 февраля.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВладимир Зеленский
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры