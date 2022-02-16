Зеленский: отвода российских войск не видно

Зеленский назвал обстановку на границе с РФ контролируемой. Он также призвал не делать выводов о мощной эскалации 16 февраля, но и не говорить об обратном, поскольку российские войска все еще находятся у границ.

Ранее ряд британских и американских изданий сообщали, что РФ в скором времени «нападет» на Украину. В частности, назывались такие даты как 15 и 16 февраля. Кроме того, на Украине заявляли, что российское «вторжение» может начаться 20 февраля.

