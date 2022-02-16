Захарова посоветовала Байдену уволить аналитиков, предрекающих войну РФ и Украины

По словам Захаровой, Байден ссылается на неких аналитиков, говоря о возможном нападении РФ на Украину. Она также подчеркнула, что эта позиция продолжала продвигаться, несмотря на то, что обе страны опровергали эту информацию.

Данные о возможном нападении РФ на Украину появились в конце прошлого года. Пентагон заявил об увеличении числа российских войск на украинской границе. РФ неоднократно отрицала возможное нападение на Украину.

