Зеленский оценил признание Санду Крыма украинским
Президент Украины Владимир Зеленский оценил то, что новый молдавский лидер Майя Санду поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, не боясь называть Крым украинским. Об этом Зеленский написал на своей странице в Twitter.
Во вторник в Киеве проходит встреча лидеров двух стран. Из-за ограничения авиасообщения в связи с пандемией Санду прибыла в украинскую столицу на автомобиле. Это ее первый иностранный визит в качестве президента.
Зеленский назвал его встречу с Санду началом новых отношений между двумя странами, отметив «общие ценности и позиции по вопросам общеевропейской повестки дня».
После совместной встречи Санду и Зеленского ожидается подписание двухсторонних документов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее прокомментировал призыв молдавского президента Майи Санду к выводу из Приднестровья российских миротворцев.
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