Зеленский оценил признание Санду Крыма украинским

Президент Украины Владимир Зеленский оценил то, что новый молдавский лидер Майя Санду поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, не боясь называть Крым украинским. Об этом Зеленский написал на своей странице в Twitter.

Во вторник в Киеве проходит встреча лидеров двух стран. Из-за ограничения авиасообщения в связи с пандемией Санду прибыла в украинскую столицу на автомобиле. Это ее первый иностранный визит в качестве президента.