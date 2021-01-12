Зеленский оценил признание Санду Крыма украинским

Президент Украины Владимир Зеленский оценил то, что новый молдавский лидер Майя Санду поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, не боясь называть Крым украинским. Об этом Зеленский написал на своей странице в Twitter.

Во вторник в Киеве проходит встреча лидеров двух стран. Из-за ограничения авиасообщения в связи с пандемией Санду прибыла в украинскую столицу на автомобиле. Это ее первый иностранный визит в качестве президента.

Санду отправилась на переговоры с Зеленским на автомобиле

Зеленский назвал его встречу с Санду началом новых отношений между двумя странами, отметив «общие ценности и позиции по вопросам общеевропейской повестки дня».

После совместной встречи Санду и Зеленского ожидается подписание двухсторонних документов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее прокомментировал призыв молдавского президента Майи Санду к выводу из Приднестровья российских миротворцев.

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ФОТО: Twitter Владимир Зеленский
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