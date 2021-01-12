Санду отправилась на переговоры с Зеленским на автомобиле

Президент Молдавии Майя Санду во вторник, 12 января приедет с официальным визитом на Украину. У нее запланирована встреча с украинским главой Владимиром Зеленским.

В последний раз главы двух государств встречались в Киеве в 2015 году, тогда президентами Украины и Молдавии были Петр Порошенко и Николай Тимофти.

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Для Санду это будет первый зарубежный визит в качестве президента, передает ТАСС. Ранее она сообщила, что намерена «починить отношения» между государствами.

Из-за проблем в авиасообщением из-за пандемии коронавируса Санду отправится на Украину на автомобиле, сообщила пресс-служба главы молдавского государства. Расстояние между Киевом и Кишиневом более 500 км.

Планируется, что Санду и Зеленский по результатам переговоров подпишут ряд двусторонних документов.

Ранее Майя Санду заявила о готовности посетить Россию, сообщает телеканал «360».

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире НСН ранее рассказал, как в Москве относятся к новому президенту Молдавии.


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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
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