Санду отправилась на переговоры с Зеленским на автомобиле

Для Санду это будет первый зарубежный визит в качестве президента, передает ТАСС. Ранее она сообщила, что намерена «починить отношения» между государствами.

Из-за проблем в авиасообщением из-за пандемии коронавируса Санду отправится на Украину на автомобиле, сообщила пресс-служба главы молдавского государства. Расстояние между Киевом и Кишиневом более 500 км.

Планируется, что Санду и Зеленский по результатам переговоров подпишут ряд двусторонних документов.

Ранее Майя Санду заявила о готовности посетить Россию, сообщает телеканал «360».

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире НСН ранее рассказал, как в Москве относятся к новому президенту Молдавии.



