Санду отправилась на переговоры с Зеленским на автомобиле
Президент Молдавии Майя Санду во вторник, 12 января приедет с официальным визитом на Украину. У нее запланирована встреча с украинским главой Владимиром Зеленским.
В последний раз главы двух государств встречались в Киеве в 2015 году, тогда президентами Украины и Молдавии были Петр Порошенко и Николай Тимофти.
Для Санду это будет первый зарубежный визит в качестве президента, передает ТАСС. Ранее она сообщила, что намерена «починить отношения» между государствами.
Из-за проблем в авиасообщением из-за пандемии коронавируса Санду отправится на Украину на автомобиле, сообщила пресс-служба главы молдавского государства. Расстояние между Киевом и Кишиневом более 500 км.
Планируется, что Санду и Зеленский по результатам переговоров подпишут ряд двусторонних документов.
Ранее Майя Санду заявила о готовности посетить Россию, сообщает телеканал «360».
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире НСН ранее рассказал, как в Москве относятся к новому президенту Молдавии.
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