Песков прокомментировал призывы Санду к выводу миротворцев из Приднестровья

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью на YouTube-канале журналиста Владимира Соловьёва заявил, что мир не застрахован от лавинообразной дестабилизации в разных регионах.

Комментируя призывы молдавского президента Майи Санду к выводу из Приднестровья российских миротворцев, представитель Кремля отметил, что в Молдавии наверняка есть другие проблемы.

«Пришла Майя Санду и вот первое заявление - как будто бы в Молдавии нет других проблем, - что нужно убрать русских миротворцев из Приднестровья. Потенциальная опасность? Да, ещё какая», - сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что подобные ситуации накладывают особый груз на крупные государства, в том числе и Россию, которая «способна нести этот груз и занимать ответственную позицию».

Ранее избранная президент Молдавии Майя Санду заявила, что вывод российских войск позволит решить приднестровский конфликт, сообщает Ura.ru. Представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что данное заявление рассматривают, как «направленное на подрыв усилий по мирному урегулированию приднестровской проблемы».

