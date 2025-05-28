Зеленский отказался от российско-украинских переговоров в Белоруссии

Украинский лидер Владимир Зеленский отказался проводить двусторонние российско-украинские переговоры на белорусской территории. Об этом сообщило РИА Новости.

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Президент Украины мотивировал это решение тем, что якобы «оттуда летели ракеты, заходили войска». Зеленский предложил провести переговоры в Швейцарии, Турции или Ватикане, поскольку, по мнению главы Украины, это нейтральные территории.

Ранее Зеленский заговорил о мирных переговорах в любом формате и составе, сообщает RT.

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ФОТО: AP /ТАСС
ТЕГИ:ПолитикаБелоруссияПереговорыРоссияУкраинаВладимир Зеленский

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