Зеленский отказался от российско-украинских переговоров в Белоруссии

Президент Украины мотивировал это решение тем, что якобы «оттуда летели ракеты, заходили войска». Зеленский предложил провести переговоры в Швейцарии, Турции или Ватикане, поскольку, по мнению главы Украины, это нейтральные территории.

Ранее Зеленский заговорил о мирных переговорах в любом формате и составе, сообщает RT.

