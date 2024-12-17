Зеленский отказался от посредничества Венгрии при урегулировании конфликта
Украина не пустит такие страны, как Венгрия, и таких политиков, как венгерский премьер Виктор Орбан, к процессу урегулирования конфликта. Об этом на встрече с общественностью во Львове заявил украинский лидер Владимир Зеленский. Видеозапись выступления опубликована на сайте Верховной рады.
В своём выступлении Зеленский поинтересовался, каким образом Орбан «будет давить на президента РФ Владимира Путина?»
«Анекдот, улыбка? Пусть себе оставит... Я его не пущу, и таких, как он. Нам нужны прямые отношения с США», - сказал украинский президент.
Зеленский также добавил, что после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа назовёт пункты, которые новый глава Белого дома поддержал в украинском «плане победы», а какие - нет.
Ранее в МИД Украины призвали венгерских чиновников, предложивших Киеву и Москве объявить рождественское перемирие, «прекратить аморальные манипуляции на тему мира и Рождества Христова», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru