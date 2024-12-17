Зеленский отказался от посредничества Венгрии при урегулировании конфликта

В своём выступлении Зеленский поинтересовался, каким образом Орбан «будет давить на президента РФ Владимира Путина?»

«Анекдот, улыбка? Пусть себе оставит... Я его не пущу, и таких, как он. Нам нужны прямые отношения с США», - сказал украинский президент.

Зеленский также добавил, что после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа назовёт пункты, которые новый глава Белого дома поддержал в украинском «плане победы», а какие - нет.

Ранее в МИД Украины призвали венгерских чиновников, предложивших Киеву и Москве объявить рождественское перемирие, «прекратить аморальные манипуляции на тему мира и Рождества Христова», сообщает RT.