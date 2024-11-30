Агентство Moody's изменило прогноз рейтинга Венгрии на «негативный»
Рейтинговое агентство Moody's подтвердило кредитный рейтинг Венгрии на уровне Baa2, однако пересмотрело прогноз со стабильного на негативный. Об этом сообщается на сайте международной организации.
В Moody's связали решение с качеством госуправления в стране, из-за которого существует риск прекращения выделения средств Венгрии от Евросоюза.
Кроме того, в агентстве обратили внимание на ожидаемое увеличение расходов в преддверии выборов в парламент в 2026 году, которое может спровоцировать замедление роста ВВП и ухудшение финансовых показателей страны.
Ранее Moody's понизило кредитный рейтинг Израиля на две ступени, с A2 до Baa1.
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