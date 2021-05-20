Зеленский отказался говорить, что он думает про Путина

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе большой пресс-конференции в Киеве не стал давать характеристику президенту России Владимиру Путину, отметив, что с осторожностью относится к подобным заявлениям.

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По словам Зеленского, у него «нет времени» думать о Путине, поскольку украинский лидер думает лишь о встрече с российским коллегой, которая может приблизить окончание войны в Донбассе.

Зеленский подчеркнул, что осторожно относится к характеристикам президента России и «не простит» себе, если неосторожные высказывания спровоцируют эскалацию конфликта.

«Для меня приоритет – закончить войну, а потом уже поговорим, что о ком я откровенно думаю», — добавил Зеленский.

Ранее Зеленский сообщил о начале подготовки переговоров с Путиным. Кремль подтвердил, что контакты с украинской стороной ведутся, однако конкретные сроки и повестка встречи пока не определены.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Никольский
ТЕГИ:УкраинаДонбассВладимир ПутинВладимир Зеленский
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