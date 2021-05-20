Зеленский отказался говорить, что он думает про Путина
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе большой пресс-конференции в Киеве не стал давать характеристику президенту России Владимиру Путину, отметив, что с осторожностью относится к подобным заявлениям.
По словам Зеленского, у него «нет времени» думать о Путине, поскольку украинский лидер думает лишь о встрече с российским коллегой, которая может приблизить окончание войны в Донбассе.
Зеленский подчеркнул, что осторожно относится к характеристикам президента России и «не простит» себе, если неосторожные высказывания спровоцируют эскалацию конфликта.
«Для меня приоритет – закончить войну, а потом уже поговорим, что о ком я откровенно думаю», — добавил Зеленский.
Ранее Зеленский сообщил о начале подготовки переговоров с Путиным. Кремль подтвердил, что контакты с украинской стороной ведутся, однако конкретные сроки и повестка встречи пока не определены.
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