Зеленский отказался говорить, что он думает про Путина

По словам Зеленского, у него «нет времени» думать о Путине, поскольку украинский лидер думает лишь о встрече с российским коллегой, которая может приблизить окончание войны в Донбассе.

Зеленский подчеркнул, что осторожно относится к характеристикам президента России и «не простит» себе, если неосторожные высказывания спровоцируют эскалацию конфликта.

«Для меня приоритет – закончить войну, а потом уже поговорим, что о ком я откровенно думаю», — добавил Зеленский.

Ранее Зеленский сообщил о начале подготовки переговоров с Путиным. Кремль подтвердил, что контакты с украинской стороной ведутся, однако конкретные сроки и повестка встречи пока не определены.

