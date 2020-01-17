Зеленский оставил Гончарука премьером страны

Зеленский во время встречи с Гончаруком заявил, что решил дать ему и его правительству шанс. Также украинский лидер призвал главу правительства предложить новую концепцию зарплат для чиновников и госкомпаний.

Как сообщалось ранее Гончарук подал заявление об отставке. Он объяснил что этим действием намерен устранить любые сомнения в доверии и уважении к действующему президенту. Ранее в эфире НСН президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко рассказал, кто может занять его место.







