Зеленский оставил Гончарука премьером страны
Украинский президент Владимир Зеленский отказался принять отставку премьер-министра страны Алексея Гончарука. Об этом сообщает Интерфакс.
Зеленский во время встречи с Гончаруком заявил, что решил дать ему и его правительству шанс. Также украинский лидер призвал главу правительства предложить новую концепцию зарплат для чиновников и госкомпаний.
Как сообщалось ранее Гончарук подал заявление об отставке. Он объяснил что этим действием намерен устранить любые сомнения в доверии и уважении к действующему президенту. Ранее в эфире НСН президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко рассказал, кто может занять его место.
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