Зеленский оставил Гончарука премьером страны

17 января 202020:49

Украинский президент Владимир Зеленский отказался принять отставку премьер-министра страны Алексея Гончарука. Об этом сообщает Интерфакс.

Собравшегося в отставку Гончарука освистали в Раде

Зеленский во время встречи с Гончаруком заявил, что решил дать ему и его правительству шанс. Также украинский лидер призвал главу правительства предложить новую концепцию зарплат для чиновников и госкомпаний.

Как сообщалось ранее Гончарук подал заявление об отставке. Он объяснил что этим действием намерен устранить любые сомнения в доверии и уважении к действующему президенту. Ранее в эфире НСН президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко рассказал, кто может занять его место.



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ФОТО: РИА Новости//Игорь Маслов
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