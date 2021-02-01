Зеленский оскорбился из-за сообщений СМИ о давлении со стороны Трампа

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что был оскорблен, когда СМИ сообщали, что на него оказывает давление Дональд Трамп, когда он занимал пост главы государства, сообщил Зеленский телеканалу HBO.

«Вы знаете, главное, что я читал о себе на страницах СМИ,— это то, что господин Трамп давил на меня. Меня это очень оскорбило. Почему? Потому что я президент Украины. Мы, может быть, и меньше, чем США, но мы независимы. Мы доказали это России и сохранили свою территорию. И мы продолжаем доказывать, что мы независимое государство»,— сказал Зеленский.