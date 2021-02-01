Зеленский оскорбился из-за сообщений СМИ о давлении со стороны Трампа
Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что был оскорблен, когда СМИ сообщали, что на него оказывает давление Дональд Трамп, когда он занимал пост главы государства, сообщил Зеленский телеканалу HBO.
«Вы знаете, главное, что я читал о себе на страницах СМИ,— это то, что господин Трамп давил на меня. Меня это очень оскорбило. Почему? Потому что я президент Украины. Мы, может быть, и меньше, чем США, но мы независимы. Мы доказали это России и сохранили свою территорию. И мы продолжаем доказывать, что мы независимое государство»,— сказал Зеленский.
Говоря о телефонном разговоре в июле 2019 года и ставшим поводом для первого импичмента Трампа, президент Украины сказал, что не допустил бы публикацию стенограммы беседы.
Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского среди граждан упал до 19,8%, а его партия опустилась на четвертое место в парламентском рейтинге, свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.
Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник в эфире НСН назвал причины, по которым 73% голосов поддержки Зеленский испарились.
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