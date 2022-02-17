Зеленский объявил, что направляется в зону силовой операции в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в своём Instagram заявил, что отправился на катере по Азовскому морю в зону силовой операции в Донбассе.

Зеленский: отвода российских войск не видно

Также украинский лидер опубликовал фото, на котором он с секретарём СНБО Алексеем Даниловым изучают карту.

«Знакомимся с порядком боевого патрулирования и системой охраны государственной границы», - пояснил Зеленский.

Ранее официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики старший лейтенант Олег Никитин заявил, что агентурная разведка получила данные о подготовке наступательной операции украинской армии в Донбассе, сообщает RT.

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ФОТО: Сайт президента Украины / www.president.gov.ua
ТЕГИ:Война В ДонбассеДонбассУкраинаВладимир Зеленский
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