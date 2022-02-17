Зеленский объявил, что направляется в зону силовой операции в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский в своём Instagram заявил, что отправился на катере по Азовскому морю в зону силовой операции в Донбассе.
Также украинский лидер опубликовал фото, на котором он с секретарём СНБО Алексеем Даниловым изучают карту.
«Знакомимся с порядком боевого патрулирования и системой охраны государственной границы», - пояснил Зеленский.
Ранее официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики старший лейтенант Олег Никитин заявил, что агентурная разведка получила данные о подготовке наступательной операции украинской армии в Донбассе, сообщает RT.
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