Выборы на Украине

Зеленский объяснил, зачем распускает Верховную раду

21 мая15:53

Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский рассказал о причинах своего решения распустить Верховную раду, пишет RT. Соответствующую информацию предоставила пресс-служба главы государства.

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Сообщается, что главным аргументом в пользу такого решения стал низкий показатель доверия граждан Украины к представителям государственной власти. Институции доверяет только 4% украинцев.

По мнению президента, такой уровень недоверия говорит о том, что граждане не удовлетворены результатами работы Верховной рады. Помимо этого аргументов для роспуска парламента стало отсутствие коалиции с 2016 года.

Ранее НСН написала о том, на что обратили внимание американские и британские СМИ во время инаугурации Владимира Зеленского. 

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийВерховная РадаУкраина

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