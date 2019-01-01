Зеленский объяснил, зачем распускает Верховную раду

Сообщается, что главным аргументом в пользу такого решения стал низкий показатель доверия граждан Украины к представителям государственной власти. Институции доверяет только 4% украинцев.

По мнению президента, такой уровень недоверия говорит о том, что граждане не удовлетворены результатами работы Верховной рады. Помимо этого аргументов для роспуска парламента стало отсутствие коалиции с 2016 года.

Ранее НСН написала о том, на что обратили внимание американские и британские СМИ во время инаугурации Владимира Зеленского.

