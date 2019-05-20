Непобедимая сила юмора. Западные СМИ об инаугурации Зеленского

Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Что об этом пишут западные СМИ, рассказывает НСН.

В газете The New York Times обратили внимание на неформальные элементы торжественного дня в Киеве.

«День инаугурации ознаменовался неформальными моментами, которые передали образ аутсайдера, который помог политическому новичку одержать убедительную победу в прошлом месяце», — цитирует NYT спецкор НСН.

Журналисты не прошли мимо того, как Зеленский прибыл на свою инаугурацию.

«Он приветствовал сторонников, которые вытягивали свои руки, расположившись возле здания парламента советской эпохи, и остановился, чтобы сделать селфи с толпой. В какой-то момент он подпрыгнул, чтобы поцеловать мужчину в лоб. Позже он отказался от автоколонны, чтобы пешком дойти до своего нового офиса», — цитирует спецкор НСН американскую газету.

В свою очередь, Bloomberg отметил позитивный настрой инвесторов.

«Посыл Зеленского был хорошо принят инвесторами. Гривна, добившаяся лучших показателей в Восточной Европе за последний месяц, прибавила более 1% по отношению к доллару на фоне призывов распустить парламент», — цитирует спецкор НСН американское издание.

А газета Financial Times по случаю инаугурации Зеленского решила вспомнить, какие еще комики пришли к власти в странах мира. Так, например, в 2015 году комик Джимми Моралес был избран президентом Гватемалы.

«Комики интуитивно понимают силу. Stand-up - это средневековый кровавый спорт. Завладей вниманием или умри. <…> Почему избиратели во всем мире принимают комиков-политиков? Потому что юмор - это сила, которой мы инстинктивно доверяем - даже если она используется цинично, мы бессильны ей сопротивляться», — цитирует FT спецкор НСН.

