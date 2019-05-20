Непобедимая сила юмора. Западные СМИ об инаугурации Зеленского
Американские и британские СМИ обратили внимание на неформальные элементы в инаугурации президента Украины и доверие инвесторов. Подробнее в материале НСН.
Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Что об этом пишут западные СМИ, рассказывает НСН.
В газете The New York Times обратили внимание на неформальные элементы торжественного дня в Киеве.
«День инаугурации ознаменовался неформальными моментами, которые передали образ аутсайдера, который помог политическому новичку одержать убедительную победу в прошлом месяце», — цитирует NYT спецкор НСН.
Журналисты не прошли мимо того, как Зеленский прибыл на свою инаугурацию.
«Он приветствовал сторонников, которые вытягивали свои руки, расположившись возле здания парламента советской эпохи, и остановился, чтобы сделать селфи с толпой. В какой-то момент он подпрыгнул, чтобы поцеловать мужчину в лоб. Позже он отказался от автоколонны, чтобы пешком дойти до своего нового офиса», — цитирует спецкор НСН американскую газету.
В свою очередь, Bloomberg отметил позитивный настрой инвесторов.
«Посыл Зеленского был хорошо принят инвесторами. Гривна, добившаяся лучших показателей в Восточной Европе за последний месяц, прибавила более 1% по отношению к доллару на фоне призывов распустить парламент», — цитирует спецкор НСН американское издание.
А газета Financial Times по случаю инаугурации Зеленского решила вспомнить, какие еще комики пришли к власти в странах мира. Так, например, в 2015 году комик Джимми Моралес был избран президентом Гватемалы.
«Комики интуитивно понимают силу. Stand-up - это средневековый кровавый спорт. Завладей вниманием или умри. <…> Почему избиратели во всем мире принимают комиков-политиков? Потому что юмор - это сила, которой мы инстинктивно доверяем - даже если она используется цинично, мы бессильны ей сопротивляться», — цитирует FT спецкор НСН.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Непобедимая сила юмора. Западные СМИ об инаугурации Зеленского
- В США назвали штаты, компрометированные Россией в 2016 году
- Усманов отрицает причастность к кадровым решениям в «Коммерсанте»
- В Совфеде объяснили, как Украина подготовит НАТО к войне с Россией
- Первый канал подтвердил отправку приглашения дочери Алсу