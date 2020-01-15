Зеленский обсудил с Трюдо авиакатастрофу в Иране

Лидер Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады провели телефонный диалог, в ходе которого обсудили крушение украинского лайнера в Иране. Об этом сообщается на официальном сайте украинского президента.

В частности, в ходе разговора Зеленский выразил готовность в поддержке канадских специалистов в вопросах опознания тел и перевоза останков на родину.

Также политики договорились о совместных действиях в привлечении к ответственности виновных за крушение авиалайнера. Кроме того, Зеленский и Трюдо выразили надежду на эффективную работу группы с представителями стран, чьи граждане погибли в авиакатастрофе. Встреча членов группы состоится 16 января в британской столице.

Авиакатастрофа произошла 8 января. Самолет вылетел из Тегерана и должен был приземлиться в Киеве. Погибли все 176 человек на борту, в частности, 11 граждан Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа) и 63 гражданина Канады.



