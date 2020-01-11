РАН: Главный вопрос - почему сбили именно украинский «Боинг»?

«Конечно, в Иране будут действовать по нормам международного права и внутреннего – соответственно. Внутренние разбирательства в самом Иране, думаю, коснутся, прежде всего, причины, по которой именно этот самолет стал мишенью для ракеты, выпущенной КСИР. Надо отметить, что аэропорт имени Имама Хомейни – это большой перевалочный пункт, взлетов и посадок там много. Поэтому предстоит найти ответ, почему украинский лайнер был выбран как мишень», - заявила востоковед.

Ранее украинский политолог Олег Соскин в эфире НСН назвал три сценария действий президента Зеленского после признания Ираном ракетного удара по украинскому «Боингу».

