РАН: Главный вопрос - почему сбили именно украинский «Боинг»?
Завотделом политологии журнала РАН «Восток» Каринэ Геворгян в эфире НСН заявила о необходимости выяснить причины, по которым был сбит украинский «Боинг» в Иране.
Элитное военное формировaние Корпус стрaжей ислaмской революции (КСИР) взяло нa себя ответственность зa крушение укрaинского сaмолетa в Тегерaне. Комaндующий воздушно-космическими силaми КСИР бригaдный генерaл Aмир Aли Хaджизaде признaлся, что зaхотел умереть, когдa узнaл об aвиaкaтaстрофе, пишет ТAСС.
Завотделом политологии журнала РАН «Восток» Каринэ Геворгян в эфире НСН предположила, что после того, как КСИР взял на себя ответственность за авиакатастрофу украинского «Боинга» в Иране, официальные власти будут действовать в соответствии с нормами международного права.
«Конечно, в Иране будут действовать по нормам международного права и внутреннего – соответственно. Внутренние разбирательства в самом Иране, думаю, коснутся, прежде всего, причины, по которой именно этот самолет стал мишенью для ракеты, выпущенной КСИР. Надо отметить, что аэропорт имени Имама Хомейни – это большой перевалочный пункт, взлетов и посадок там много. Поэтому предстоит найти ответ, почему украинский лайнер был выбран как мишень», - заявила востоковед.
Ранее украинский политолог Олег Соскин в эфире НСН назвал три сценария действий президента Зеленского после признания Ираном ракетного удара по украинскому «Боингу».
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