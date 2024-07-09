Зеленский обозначил цели Украины на саммите Североатлантического альянса

Украина будет требовать от НАТО самолетов F-16 и новых систем ПВО на саммите альянса в Вашингтоне. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

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Кроме того, Киев намерен добиваться получения дополнительной денежной поддержки и ждет «решительных действий» от Евросоюза и США.

Саммит состоится 9-11 июля. Тема встречи — «Украина и трансатлантическая безопасность».

Ранее сообщалось, что на саммите НАТО будет объявлено о предоставлении помощи Киеву для развития оборонно-промышленного комплекса Украины и системы противовоздушной обороны.

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ФОТО: РИА Новости
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