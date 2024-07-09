Зеленский обозначил цели Украины на саммите Североатлантического альянса
Украина будет требовать от НАТО самолетов F-16 и новых систем ПВО на саммите альянса в Вашингтоне. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
Кроме того, Киев намерен добиваться получения дополнительной денежной поддержки и ждет «решительных действий» от Евросоюза и США.
Саммит состоится 9-11 июля. Тема встречи — «Украина и трансатлантическая безопасность».
Ранее сообщалось, что на саммите НАТО будет объявлено о предоставлении помощи Киеву для развития оборонно-промышленного комплекса Украины и системы противовоздушной обороны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru