Белый дом сообщил о готовящихся объявлениях о помощи Украине на саммите НАТО

На саммите НАТО будет объявлено о предоставлении помощи Киеву для развития оборонно-промышленного комплекса Украины и системы противовоздушной обороны. Об этом в ходе брифинга заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Он подчеркнул, что будет обсуждаться укрепление устойчивости украинского оборонно-промышленного комплекса и вложения в него.