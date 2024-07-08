Белый дом сообщил о готовящихся объявлениях о помощи Украине на саммите НАТО
На саммите НАТО будет объявлено о предоставлении помощи Киеву для развития оборонно-промышленного комплекса Украины и системы противовоздушной обороны. Об этом в ходе брифинга заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
Он подчеркнул, что будет обсуждаться укрепление устойчивости украинского оборонно-промышленного комплекса и вложения в него.
Россия считает, что поставки вооружений Украине усложняют переговорный процесс и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Согласно заявлениям главы МИД Сергея Лаврова, любые отправки, включающие вооружение для Украины, будут считаться законной целью для России.
В то же время в Кремле подчеркивают, что наращивание вооружений Украины со стороны Запада не способствует мирным переговорам и урегулированию конфликта, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru