Белый дом сообщил о готовящихся объявлениях о помощи Украине на саммите НАТО

На саммите НАТО будет объявлено о предоставлении помощи Киеву для развития оборонно-промышленного комплекса Украины и системы противовоздушной обороны. Об этом в ходе брифинга заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Он подчеркнул, что будет обсуждаться укрепление устойчивости украинского оборонно-промышленного комплекса и вложения в него.

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Россия считает, что поставки вооружений Украине усложняют переговорный процесс и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Согласно заявлениям главы МИД Сергея Лаврова, любые отправки, включающие вооружение для Украины, будут считаться законной целью для России.

В то же время в Кремле подчеркивают, что наращивание вооружений Украины со стороны Запада не способствует мирным переговорам и урегулированию конфликта, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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