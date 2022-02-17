Зеленский попросил премьера Италии помочь в разговоре с Путиным
Премьер-министр Италии Марио Драги рассказал, что украинский лидер Владимир Зеленский запросил у него помощь в организации разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.
Как передает РИА Новости, украинский президент вновь изъявил желание поговорить с Путиным.
«Это будет непросто, но цель состоит в том, чтобы президенты России и Украины сели за один стол», - заявил Драги на встрече с журналистами в Брюсселе.
Киев неоднократно предлагал Москве организовать встречу российского лидера Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, но у российской стороны есть вопрос о повестке переговоров. Об этом ранее в четверг заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Каждый раз Киев не отвечал нам на простой вопрос: зачем, с какой целью», - приводит ТАСС слова представителя Кремля. Песков отметил, что Украина предлагает обсуждать именно тему Донбасса.
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