Зеленский не получал запроса на визит от президента Германии
Украина не получала запроса о визите президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции после встречи с президентами стран Балтии и Польши.
Зеленский отметил, что он, как президент Украины, и его офис официально не получали обращения президента Германии или его офиса по поводу визита в Киев.
12 апреля Франк-Вальтер Штайнмайер сообщил газете Bild, что в Владимир Зеленский отказался от его визита в Киев в ближайшие дни.
Во вторник вечером посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что после отказа Киева принять у себя Штайнмайера украинская сторона пригласила посетить Киев канцлера ФРГ Олафа Шольца. В среду Шольц заявил, что пока не планирует визит на Украину и сбит с толку отказом Киева принять президента Германии.
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