Зеленский не получал запроса на визит от президента Германии

Зеленский отметил, что он, как президент Украины, и его офис официально не получали обращения президента Германии или его офиса по поводу визита в Киев.

12 апреля Франк-Вальтер Штайнмайер сообщил газете Bild, что в Владимир Зеленский отказался от его визита в Киев в ближайшие дни.

Во вторник вечером посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что после отказа Киева принять у себя Штайнмайера украинская сторона пригласила посетить Киев канцлера ФРГ Олафа Шольца. В среду Шольц заявил, что пока не планирует визит на Украину и сбит с толку отказом Киева принять президента Германии.

