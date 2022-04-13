Зеленский не получал запроса на визит от президента Германии

Украина не получала запроса о визите президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции после встречи с президентами стран Балтии и Польши.

В бундестаге выступили против поездки Шольца в Киев

Зеленский отметил, что он, как президент Украины, и его офис официально не получали обращения президента Германии или его офиса по поводу визита в Киев.

12 апреля Франк-Вальтер Штайнмайер сообщил газете Bild, что в Владимир Зеленский отказался от его визита в Киев в ближайшие дни.

Во вторник вечером посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что после отказа Киева принять у себя Штайнмайера украинская сторона пригласила посетить Киев канцлера ФРГ Олафа Шольца. В среду Шольц заявил, что пока не планирует визит на Украину и сбит с толку отказом Киева принять президента Германии.

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ФОТО: РИН Новости / Игорь Маслов
ТЕГИ:ГерманияУкраина
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