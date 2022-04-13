В бундестаге выступили против поездки Шольца в Киев

Заместитель председателя Свободной демократической партии Германии (СвДП) Вольфганг Кубикки выступил против визита канцлера ФРГ Олафа Шольца на Украину. Об этом сообщает телеканал n-tv.

Штайнмайер подтвердил, что стал «нежелательной» персоной для Киева

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался принять в Киеве своего немецкого коллегу Штайнмайера Франка-Вальтера из-за его политики в отношении России. В то же время посол Украины в ФРГ Андрей Мельник сообщил, что киевские власти пригласили на Украину Шольца.

«Я не могу себе представить, чтобы глава правительства, поддерживаемого СвДП, совершил поездку в страну, которая объявляет главу государства [Штайнмайера] нежелательной персоной», — заявил Кубикки.

Парламентарий отметил, что Шольц имеет полное представление об украинском политическом руководстве, однако «все имеет свои пределы».

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ФОТО: РИА Новости/Николай Филяков
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