В Раде хотят обязать украинцев возвращаться в страну при военном положении

В Верховную раду Украины внесен законопроект, согласно которому живущие за границей и подлежащие призыву украинцы будут обязаны вернуться в страну при введении военного положения. Об этом сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что граждане обязаны будут вернуться на Украину в течение 15 дней со дня введения военного положения. Среди уважительных причин не возвращаться - запрет на выезд из страны пребывания, стихийные бедствия, катастрофы, стационарное лечение или другие обстоятельства, которые препятствуют выезду из страны пребывания.

Так, невыполнение требований закона будет наказываться лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении срока действия военного положения на Украине на 30 суток с 26 марта.

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Фото: facebook.com
ТЕГИ:Военное ПоложениеУкраина
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