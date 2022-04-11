В Раде хотят обязать украинцев возвращаться в страну при военном положении

Отмечается, что граждане обязаны будут вернуться на Украину в течение 15 дней со дня введения военного положения. Среди уважительных причин не возвращаться - запрет на выезд из страны пребывания, стихийные бедствия, катастрофы, стационарное лечение или другие обстоятельства, которые препятствуют выезду из страны пребывания.

Так, невыполнение требований закона будет наказываться лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении срока действия военного положения на Украине на 30 суток с 26 марта.

