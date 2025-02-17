Зеленский заявил, что Украина не признает переговоры США и РФ в Саудовской Аравии
Украина ничего не знала о переговорах в Саудовской Аравии, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Украинский лидер заявил, что эти переговоры не будут признаны.
В свою очередь издание AFP сообщает, что Зеленский посетит Саудовскую Аравию в среду, 19 февраля, только через день после того, как там должны начаться переговоры США и России Однако Sky News отмечает, что Зеленский может прибыть в Эр-Рияд уже завтра вечером, но встречаться с российскими официальными лицами он не планирует.
Ранее аналитик турецкой газеты Milliyet Абдуллах Каракуш заявил, что Зеленскому необходимо сесть за стол переговоров с представителями России, чтобы завершить украинский конфликт, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru