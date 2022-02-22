Зеленский не исключил разрыв дипломатических отношений с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил запрос от украинского МИД о разрыве дипломатических отношений с Россией, сообщает ТАСС.

Зеленский: Украина ничего никому не отдаст

На совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом украинский лидер заверил, что непременно рассмотрит документ.

«Я сейчас буду работать над этим вопросом, и не только над этим, а над нашими действенными шагами относительно эскалации со стороны Российской Федерации», — подчеркнул он.

Зеленский добавил, что решение признание Россией суверенитета самопровозглашённых Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик создает юридические основания для «дальнейшей вооруженной агрессии» Москвы против Киева.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решение России признать ДНР и ЛНР не только «противоречит Минским соглашениям», но и «нарушает политическое единство, суверенитет и территориальную целостность Украины».

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ФОТО: РИА Новости//Игорь Маслов
ТЕГИ:Дипломатические ОтношенияРоссияУкраинаВладимир Зеленский
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